Число ипотечных сделок в России в сентябре уменьшилось на 10%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в России в сентябре, сократилось на 10% в годовом выражении. Результат девяти месяцев показал рост на 24%, следует из статистики Росреестра, которая есть в распоряжении ТАСС.

Согласно информации ведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 314 тыс. ипотек, что на 10% меньше, чем в сентябре прошлого года (349 тыс.).

Общее количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром с января по сентябрь 2021 года, составило 2,8 млн. Это на 24% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2020 года (2,3 млн).

"Лидерами по регистрации ипотечных сделок за отчетный период являются Московская область (242,6 тыс.), Москва (186,5 тыс.), Краснодарский край (163,7 тыс.), Санкт-Петербург (140,5 тыс.) и Свердловская область (113,4 тыс.)", - отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, чьи слова привела пресс-служба ведомства.

Число сделок на первичном рынке недвижимости, зарегистрированных в России в сентябре, уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом за девять месяцев зафиксирован рост на 29%, следует из статистики Росреестра.

Так, в сентябре 2021 года зарегистрировано почти 75 тыс. договоров долевого участия, что на 6% меньше, чем в сентябре 2020 года (80 тыс.).

С января по сентябрь 2021 года число зарегистрированных сделок на рынке новостроек составило почти 632 тыс. Это на 29% выше, чем годом ранее (489 тыс.).

Спрос на вторичном рынке недвижимости по итогам девяти месяцев вырос на 22%: с января по сентябрь 2021 года было оформлено 3 млн сделок купли-продажи (год назад - почти 2,5 млн). По итогам сентября 2021 года также наблюдается снижение на 6% - зарегистрировано 343 тыс. сделок против 366 тыс. сделок годом ранее.

По данным Росреестра, больше всего договоров долевого участия за девять месяцев 2021 года заключено в Москве (100,5 тыс.), Московской области (86,7 тыс.), Санкт-Петербурге (55,2 тыс.), Краснодарском крае (43,7 тыс.) и Новосибирской области (22,9 тыс.). Сделки на вторичном рынке чаще всего проводили в Краснодарском крае (196,1 тыс.), Подмосковье (180,6 тыс.), Москве (121,9 тыс.), Свердловской области (112,9 тыс.) и в Башкирии (93 тыс.).