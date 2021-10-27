ЦИАН сообщил о снижении интереса к покупке квартир на вторичном рынке в России на 15%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Потенциальный спрос на покупку квартир на вторичном рынке в России за год снизился на 15%. Об этом говорится в исследовании ЦИАН со ссылкой на статистику по просмотру объявлений.

Аналитики исследовали вторичный рынок недвижимости городов России с численностью от 500 тыс. человек.

"Потенциальный спрос на покупку квартиры (число просмотров объявлений на сайте cian.ru) в анализируемых городах за последний год сократился на 15%. Это свидетельствует о снижении интереса к покупке квартиры на фоне роста ипотечных ставок", - говорится в материалах. Уточняется, что наибольшее снижение спроса пришлось на Липецк, Хабаровск и Пензу (-35%), Кемерово, Киров и Ульяновск (-30%).

Как отмечают аналитики, осенью 2020 года на рынке жилья РФ наблюдался ажиотажный спрос, высокие показатели сохранялись и в первом полугодии 2021 года, но после постепенного повышения ключевой ставки интерес к покупке жилья стал снижаться. При этом резкого сокращения не было, потому что продавцы аккуратно повышают цены, понимая ситуацию на рынке и стараясь не потерять потенциальных покупателей.

Согласно исследованию, средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке России увеличилась в октябре 2021 года на 1,7% - до 88,2 тыс. рублей, средняя стоимость лота в продаже - на 1,9% - до 4,98 млн рублей. Сильнее всего квартиры за месяц подорожали в городах-миллионниках вне столичных агломераций (на 2,1%). В Москве цены увеличились на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 1,8%. "Несмотря на замедление рынка, срок экспозиции квартир не увеличивается. В настоящее время в среднем по анализируемым городам он составляет 105 дней", - добавляется в материалах.