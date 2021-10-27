Офисы продажи недвижимости не будут работать в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Работа офисов продажи недвижимости в Московской области будет временно приостановлена на период нерабочих дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В связи с постановлением губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа офисов продаж объектов недвижимости", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что работы на строительных площадках не будут приостановлены. "Кроме того, инспекторы в усиленном режиме будут проверять соблюдение санитарных норм на объектах", - добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.