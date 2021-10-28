В Иркутской области новое жилье получат еще 27 семей, пострадавших в 2019 году от паводка

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Суды и повторные обследования подтопленного жилья подтвердили право 27 семей Иркутской области, пострадавших от разрушительного паводка 2019 года, на получение новой жилплощади. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительство Российской Федерации дополнительно выделило Иркутской области 78,8 млн рублей на выплаты гражданам, чье жилье было утрачено в результате наводнения 2019 года. Средства направят гражданам, которые подтвердили свое право на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья на основании повторных обследований пострадавших жилых помещений и судебных решений. Свидетельства получат еще 27 семей", - говорится в сообщении.

Ранее свидетельства на приобретение жилья получили порядка 7,7 тыс. пострадавших семей. Также в судах рассматриваются иски граждан, которые доказывают свою право на проведение капитального ремонта в своем подтопленном жилье. По данным пресс-службы правительства, на начало 2021 года таких заявлений было 214. По 27 из них приняты решения в пользу истцов, по 44 искам судебные решения еще не вынесены.

В 2019 году в Иркутской области прошли разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.