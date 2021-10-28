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Собственникам предоставят право получать сведения о прописанных до приобретения жилья

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщила, что законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Законопроект, который позволит собственникам жилья получить сведения о прописанных до приобретения недвижимости жильцах, в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом в четверг сообщила в ходе заседания заксобрания Ростовской области первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Ранее, по словам сенатора, поступило несколько обращений от собственников жилья, которые не могут получить сведения о лицах, прописанных в принадлежащих им квартирах.

"Если собственник приобрел жилое помещение, в котором предыдущим владельцем ранее были зарегистрированы жильцы, то информацию об этих людях можно получить только с их согласия новому собственнику. Так сейчас работает закон о защите персональных данных, - сказала Рукавишникова. - Текст законопроекта, исправляющий эту ситуацию, прошел экспертизу и в ближайшее время будет внесен в Государственную думу.

Член Совфеда отметила, что такая парадоксальная ситуация на практике приводит к нарушению прав собственников, незаконной регистрации, неверному расчету оплаты за пользование энергоресурсами и услугами ЖКХ.

Теги
РоссияРукавишникова, Ирина Валерьевна
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