Средневзвешенная ставка аренды офисов в деловом центре "Москва-Сити" снизилась на 7%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка аренды офисных помещений в деловом центре "Москва-Сити" снизилась на 7% в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым, говорится в распространенном в пятницу сообщении международной консалтинговой компании CBRE.

"Средневзвешенная ставка аренды на офисные помещения в "Москва-Сити" сократилась на 7% относительно второго квартала и составила 32 тыс. рублей. Уровень ставки уменьшился в связи с реализацией площадей в высоком ценовом сегменте. Средний диапазон запрашиваемой ставки аренды составляет 27 - 45 тыс. рублей за кв. м в год", - говорится в релизе.

В сообщении также отмечается стабильно высокий спрос на офисы в деловом центре. Это привело к тому, что по итогам третьего квартала доля свободных площадей в "Москва-Сити" снизилась до 3,9%. "Столь низкие уровни наблюдались в самом начале развития делового центра, когда объекты вводились в эксплуатацию полностью реализованными", - уточняется в сообщении.

За третий квартал, по данным CBRE, были заключены сделки с 51 тыс. кв. м площадей в Сити. Половина этого объема пришлась на сделку Яндекса с Neva Towers. По итогам года объем сделок в Сити может достичь 150 тыс. кв. м.