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Спрос на жилье комфорт-класса Москвы упал на 25% из-за изменения условий льготной ипотеки

Аналитики сообщают, что в июне 2021 года из-за возможности льготного ипотечного кредитования произошел всплеск спроса на жилье комфорт-класса, в итоге на рынке был создан дефицит нового предложения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спрос на новостройки комфорт-класса Москвы в третьем квартале 2021 года снизился на 25% по сравнению со вторым из-за изменения условий льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщила в пятницу консалтинговая компания Colliers.

"В третьем квартале 2021 года объем спроса в комфорт-классе составил 402 тыс. кв. м, что на 25% меньше, чем в предыдущем квартале. Причиной снижения спроса стало изменение условий льготного ипотечного кредитования, которое выступало одним из основных стимулом для покупки в комфорт-классе", - говорится в сообщении.

41% сделок пришелся на квартиры площадью 30-50 кв. м, то есть на однокомнатные и двухкомнатные. В сегменте апартаментов наибольший спрос приходится на однокомнатные лоты и студии площадью до 40 кв. м.

Средневзвешенная цена предложения в комфорт-классе Москвы составила в третьем квартале 257 тыс. рублей за квадратный метр. Это на 5% выше, чем во втором квартале. В то же время, динамика роста цены в этом сегменте замедлилась: во втором квартале 1 кв. м в новостройке комфорт-класса подорожал на 17%. Одним из факторов роста цен в сегменте стало увеличение доли новых лотов с отделкой (до 80%), говорится в сообщении.

Аналитики также сообщают, что в июне 2021 года из-за возможности льготного ипотечного кредитования произошел всплеск спроса на жилье комфорт-класса, в итоге на рынке был создан дефицит нового предложения. За третий квартал дефицит был восполнен. На конец сентября объем предложения в сегменте составлял 881 тыс. кв. м, или 17,8 тыс. лотов средней площадью 49 кв. м.

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