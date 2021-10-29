Глава Северной Осетии поручил ускорить возведение объектов, запланированных на этот год

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил проконтролировать и ускорить возведение объектов, строительство, ремонт и сдачу в эксплуатацию которых планировалось завершить до конца текущего года. Речь идет о социальных объектах, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства региона по итогам заседания кабмина.

"Руководитель республики поручил Министерству архитектуры и строительства Северной Осетии в кратчайшие сроки организовать совещание о ходе возведения объектов, чье завершение планируется в конце текущего года", - говорится в сообщении.

Меняйло напомнил о детском саде в селении Хумалаг, который был капитально отремонтирован, однако, не может быть сдан в эксплуатацию ввиду отсутствия необходимого оборудования. "Мы не можем сдать детский сад, потому что не предусмотрено оборудование, но почему об этом все молчат? Если мы что-то начинаем делать - нужно закончить, Минобру следует просчитать сумму, необходимую для покупки оборудования", - цитирует пресс-служба Меняйло. Министерству финансов поручено изыскать необходимые средства для приобретения оборудования.

Глава Северной Осетии также поручил республиканскому кабинету министров проанализировать темпы строительства, ремонта и реконструкции объектов, работы по которым ведутся в рамках их кураторства. "Необходимо всю эту информацию собрать, знать, где у нас есть риски. Особенно это касается объектов, которые мы должны ввести в эксплуатацию в конце этого года. Также прошу подключиться глав районов, если работы на объектах ведутся на ваших территориях", - подчеркнул руководитель субъекта.