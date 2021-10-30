Эксперты: льготная ипотека на ИЖС повысит доступность частных домов для россиян

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Расширение программы льготной ипотеки с господдержкой на строительство индивидуальных жилых домов станет стимулом развития этого сегмента и позволит удовлетворить потребность россиян в качественном жилье. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Правительство РФ разрешило кредитовать строительство частных жилых домов по льготным условиям с господдержкой по ставке 7%. Льготная программа будет действовать до 1 июля 2022 года.

"Банки неохотно кредитуют ИЖС из-за высоких рисков: отсутствие ликвидного залога (дом еще не построен, а стоимость земли чаще всего ниже суммы кредита), невозможность проконтролировать целевое расходование средств. Включение ИЖС в условия "Льготной ипотеки" позволит гражданам брать такие кредиты максимум под 7%, что значительно повысит доступность индивидуального домостроения в стране", - рассказал ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Он уточнил, что сейчас на долю ИЖС приходится около половины ежегодного ввода жилья, однако потребность в частных домах намного выше. "Согласно недавнему опросу, проведенному ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ, жить в собственном доме хотели бы более 45 млн семей в России, в то время как в реальности так живут в два раза меньше семей", - добавил Гольдберг.

В компании "Метриум премиум" ТАСС рассказали, что льготная ипотека подстегнет сегмент загородной недвижимости. Это соответствует мировому тренду роста спроса на такие объекты, характерному для большинства мегаполисов.

"На мой взгляд, распространение льготной ипотеки на ИЖС позволит ускорить развитие данного направления. Востребованность загородной недвижимости растет, и это международный тренд: все больше жителей мегаполисов перебираются в более комфортные и экологически чистые локации. Кроме того, господдержка жилищных займов на индивидуальные дома может выступить драйвером развития сельских территорий", - сказала директор управления элитной недвижимости компании "Метриум премиум" Анна Раджабова.

Что предлагают банки

Ряд российских банков уже распространили действие льготных ипотечных программ на частные дома. Так, Банк ДОМ.РФ распространил условия льготной программы на строительство домов или покупку уже готовых.

"По условиям исходной федеральной программы, льготную ипотеку на ИЖС также можно оформить по ставке не выше 7%, максимальная сумма кредита едина для всех субъектов РФ и составляет 3 миллиона рублей. В Банке ДОМ.РФ ставка по программе - 5,95% при первоначальном взносе от 15% (по готовым жилым домам от 40%)", - говорится в сообщении банка.

Следом о расширении программы льготной ипотеки сообщил Сбербанк. По условиям банка, ставка ипотеки по ИЖС может составлять от 6,55% с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья, а при первоначальном взносе от 20% - 6,35%.

В банке ВТБ, где тоже действует собственная программа кредитования ИЖС, разрабатывают параметры новой, с учетом господдержки. "Сегодня мы также прорабатываем возможность расширения льготных условий госпрограммы на ИЖС. Рынок ипотечного кредитования ИЖС достаточно узкий и занимает порядка 1% от всех продаж, что обусловлено в том числе его спецификой. Поэтому считаем, что сниженная ставка господдержки позволит сделать такую ипотеку максимально доступной для населения и повысит объемы выдач в этом сегменте", - уточнили ТАСС в пресс-службе банка.

В то же время многие девелоперы опасаются, что программа льготной ипотеки на ИЖС может не вызвать большого интереса у коммерческих банков. "Когда правительство принимает подобные постановления, далеко не все банки предлагают своим клиентам условия, в точности совпадающие с той или иной, заявленной правительством, программой. Банки ориентируются на свои текущие возможности и формируют ипотечные продукты на основе льгот, предложенных правительством. И сегодня мы видим, что банки пока не торопятся вносить изменения в свои программы кредитования ИЖС", - рассказала ТАСС заместитель генерального директора компании "Kaskad недвижимость" Ольга Магилина.

Как изменятся цены на ИЖС

Льготная ипотека на первичном рынке многоквартирного жилья привела к росту цен на жилье из-за большого спроса. В сегменте ИЖС также ожидается повышенный спрос, однако на цены будет влиять комплекс факторов, включая рост конкуренции, потому существенного роста эксперты не ожидают.

"Если же говорить о цене, то я не считаю, что льготная ипотека повысит стоимость объектов. Да, спрос возрастет. Но сейчас повышенное внимание к рынку малоэтажного строительства приводит к росту прозрачности рынка - выходят профессиональные игроки уровня "Самолета" и "Инграда", повышается конкуренция. Таким образом, это скорректирует спрос, и рынок выйдет на новый уровень развития при текущем ценовом диапазоне", - считает владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Магилина в свою очередь напомнила, что цены на ИЖС уже поднимались из-за роста стоимости строительных материалов и дефицита рабочей силы из-за рубежа.

"Сейчас можно сказать, что рост цен на загородную недвижимость в Московском регионе прекратился, в середине осени 2021 года мы находимся на "ценовом плато". Можно даже ожидать некоторой коррекции цен вниз, но достаточно несущественной и только в тех подсегментах, где цены поднялись неоправданно высоко, "выше рынка". И уж совершенно точно такой нишевой ипотечный продукт для нашей области не сможет оказать сколько-нибудь серьезное воздействие на баланс спроса и предложения, чтобы стимулировать продавца поднять цены на частные дома", - считает Магилина.

В то же время Раджабова из "Метриум премиум" отметила, что цены также будет сдерживать появление типовых проектов на рынке частных домов. "Однако стабилизировать ценовую политику может выход типовых проектов (как из дерева, так и индустриального производства). Ряд крупных застройщиков (к примеру, ГК "ПИК", ГК "Крост", ГК "Самолет" и другие) уже объявили о разработке таких решений", - сказала Раджабова.

В свою очередь в ГК "Инград" ТАСС сообщили, что льготная ипотека уже отразилась на уровне продаж проектов ИЖС. "Индивидуальное жилищное строительство является неиспользованным резервом решения жилищной проблемы в стране, мощнейшим стимулом развития экономики, повышения занятости населения, снижения безработицы, развития строительной отрасли. Благодаря внедрению ипотеки в ИЖС и стимулированию этого вида кредитования, продажи индивидуального жилья проекта компании "Инград" выросли вдвое", - сказал вице-президент, коммерческий директор ГК "Инград" Михаил Бузулуцкий.