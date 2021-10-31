В Чечне планируют построить более 70 домов до 2030 года

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют построить более 70 многоквартирных домов по программе комплексного развития территорий до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Муслим Зайпуллаев.

"В целях реализации мероприятий комплексного развития территорий в регионе запланировано строительство более 70 многоквартирных домов. На сегодня профильным министерством подготовлены и получили одобрение заявки на предоставление долгосрочных займов в сумме свыше 7 млрд рублей. Речь идет о дополнительных механизмах привлечения финансовых средств по поддержке развития инфраструктуры: инфраструктурные бюджетные кредиты, средства Фонда национального благосостояния", - отметили собеседник ТАСС.

По его словам, регион завершает работу над формированием нормативно-правовых актов программы комплексного развития территорий.

"Ожидается, что механизм комплексного развития территорий позволит более гибко подходить к развитию городов и сел и реализовывать перспективные градостроительные проекты, развивая тем самым не только центр, но и неиспользуемые территории. Таким образом, реализация программы - серьезный шаг в решении жилищных проблем населения, данный механизм позволит ускорить процесс расселения аварийного жилья", - добавил Зайпулаев.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.