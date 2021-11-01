В России из реестра проблемных объектов исключили более 160 долгостроев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков исключил более 160 долгостроев в России из единого реестра проблемных объектов с 8 по 29 октября, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Фонд обработал 164 заявки от регионов. По 55 заявкам объекты были исключены ввиду получения разрешения на ввод в эксплуатацию. По 50 - вынесено определение Арбитражного суда о передаче фонду прав застройщика на земельные участки и объекты незавершенного строительства, по которым наблюдательный совет фонда принял решения о выплате возмещения", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева.

Еще 55 долгостроев исключены из-за отсутствия обязательств застройщика перед дольщиками, то есть в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных договорах долевого участия и в отношении девелопера не введена процедура банкротства. Четыре проблемных дома исключены из реестра в связи с выплатой всем дольщикам страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности застройщика.

Отметается, что фонд продолжит обрабатывать заявки регионов. Исключение объектов из реестра стало возможным после вступления в силу приказа Минстроя России об утверждении формы сведений, необходимых для такой работы.

"После исключения объектов, удовлетворяющих соответствующим критериям, в реестре останутся только те проблемные дома, по которым дольщики действительно нуждаются в помощи, а в отношении застройщиков введена процедура банкротства", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время в едином реестре проблемных объектов числится 2,7 тыс. долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.