Крашенинников предложил уточнить право собственников жилья на доли земельного участка

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес поправки об уточнении права собственников жилых помещений на долевую собственность на земельный участок, на котором расположен дом. Поправки предложены к законопроекту о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, готовящемуся ко второму чтению, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

"В ходе подготовки ко второму чтению мною внесены поправки касательно уточнения понятия "земельный участок", включения машино-мест в состав объекта недвижимости, сохранения обременений при образовании недвижимых вещей, учета бесхозяйных линейных объектов, права собственников жилых помещений на долевую собственность на земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты", - сказал депутат.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году. Инициатива посвящена масштабному изменению Гражданского кодекса. В процессе его рассмотрения Госдума разделила работу над проектом на блоки, некоторые из них уже приняты.

Как пояснил Крашенинников, законопроект в том числе направлен на упрочение гражданских прав на объекты недвижимости. "В нем закрепляются и конкретизируются положения о каждом объекте недвижимости - зданиях, сооружениях и помещениях. Цель законопроекта - создать одинаковый гражданско-правовой режим для жилых и нежилых помещений. Иначе говоря, предусмотреть одинаковые правила для их гражданского оборота, а именно отношения по владению и пользованию такими помещениями", - указал глава комитета.

"В законопроекте первые вводятся специальные нормы об объектах недвижимости, конкретизируются положения об их правовом режиме, в том числе об особенностях образования этих объектов, о праве собственности и других личных правах. Уточняется как права на них соотносятся с правом собственности на земельные участки, на которых расположены такие объекты", - пояснил Крашенинников. Он добавил, что комитет продолжает готовить законопроект ко второму чтению.