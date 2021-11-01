Московские девелоперы внедряют технологии для сокращения числа рабочих на стройплощадке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московские девелоперы внедряют новые технологии в строительстве, которые помогут сократить количество рабочих на стройплощадках, а также занимаются повышением качества образовательных программ для подготовки высококвалифицированных кадров. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в девелоперских компаниях, комментируя заявление заммэра Москвы Андрея Бочкарева о планах отказаться от привлечения мигрантов на строительные объекты.

"В начале года мы начали активно внедрять технологию модульного строительства, которая при полноценной интеграции в строительный процесс позволяет сократить затраты на инженерию на 20%, а также сократить численность работников на стройке. Технологии позволяют производить индустриальным способом инженерные блоки, которые представляют собой полностью собранный и готовый к установке модуль с инженерными системами", - сказали в концерне "Крост".

Кроме того, все трудоемкие, сложные процессы, которые требуют высокой квалификации персонала, застройщик переносит на завод, на конвейерную линию. В компании добавили, что модуль привозится на строительный объект полностью укомплектованный и готовый к установке, на строительной площадке происходит только быстрый монтаж блоков.

Для модернизации программ обучения в стройотрасли девелопер Capital Group запустил программу Capital University, в рамках которой создана специальная кафедра в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. В. Плеханова и подписаны соглашения о сотрудничестве с профильными вузами, среди которых Московский государственный строительный университет (МГСУ).

"Сотрудничество с РЭУ имени Г. В. Плеханова и НИУ МГСУ включает в себя организацию стажировок для студентов, разработку программы поощрений и грантов, преподавание сотрудниками Capital Group профильных дисциплин", - пояснили в компании. Так, топ-менеджеры и специалисты девелопера прочитали студентам более 100 академических часов лекций, провели воркшопы и экскурсии на объекты строительства и производства, практику в Capital Group уже прошли 82 студента, из них 17 были приняты в штат.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что дефицит трудовых ресурсов в столице оценивается в 40%. Он отметил, что ставит в стройкомплексе и подрядчикам задачу разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. По словам вице-мэра, добиться этого можно с помощью технологических решений, механизации процесса возведения объекта, а также повышения качества образования в строительной отрасли.