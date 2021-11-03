Прокуратура просит суд разрешить сдачу крупного долгостроя "Филатов луг" рядом с Внуково

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала пересмотр в Мосгорсуде решения об ограничении строительства жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково, сообщила в среду Генпрокуратура.

Ввод жилого комплекса ранее был приостановлен по решению суда из-за негативного влияния на работу аэропорта.

"Прокуратурой инициирован пересмотр судебного решения об ограничении строительства жилого комплекса. Положительное рассмотрение дела будет являться основанием для ввода жилого комплекса "Филатов луг" в эксплуатацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мосгорсуд принял представление прокуратуры к рассмотрению.

Как пояснили в Генпрокуратуре, помехи для работы аэропорта уже устранены: изменены схемы движения воздушных судов, введен в эксплуатацию дополнительный радиолокатор, а также проведены работы по увеличению высоты размещения действующего радиолокационного оборудования.

"Федеральным агентством воздушного транспорта данные меры признаны достаточными для обеспечения безопасности полетов, в частности, с учетом интересов участников долевого строительства", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что для полного устранения влияния ЖК "Филатов луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" госкорпорация по организации воздушного движения должна ввести в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции. В октябре 2021 года новый радиолокационный комплекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, проблему жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве планируется решить до конца года.

Споры вокруг жилого комплекса

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

Жилой комплекс строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе девелопера "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал детский сад.