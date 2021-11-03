Минстрой увеличил показатели стоимости жилья в 66 регионах в IV квартале

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минстрой России увеличил показатели средней стоимости квадратного метра жилья в четвертом квартале 2021 года в 66 регионах по сравнению с третьим кварталом. В 18 регионах стоимость квадратного метра не изменилась, а в одном уменьшилась, следует из приказа министерства, опубликованного в среду на портале правовой информации.

Так, в четвертом квартале показатель стоимости жилья увеличивается на 4,5% в Москве (до 134,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (93,8 тыс. рублей), Московской области (74,7 тыс. рублей) и Ленинградской области (62,1 тыс. рублей). В Сахалинской области показатель уменьшился на 538 рублей (0,5%) - до 117 тыс. рублей.

При этом показатель стоимости жилья не меняется в 18 регионах, среди которых Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Пензенская, Ульяновская, Магаданская области, Ставропольский, Камчатский края, Карачаево-Черкесия, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Нормативы стоимости квадратного метра используются при расчете различных социальных выплат по государственным программам либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда.

Ранее в Минюст на государственную регистрацию был направлен проект приказа Минстроя, согласно которому средняя рыночная стоимость квадратного метра, используемого для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, будет рассчитываться по новой методике - на основании средневзвешенной цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества.