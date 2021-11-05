В Сочи в ближайшие два года планируют расселить 54 аварийных дома

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Более 50 аварийных домов планируется расселить в Сочи в ближайшие два года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Копайгородский.

"На совещании с прокурором Вячеславом Овечкиным обсудили региональную адресную программу по переселению жильцов из аварийного фонда. В ближайшие два года нам предстоит расселить еще 54 дома. Зайдем во все краевые и федеральные программы, чтобы не подвести наших жителей", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что в канун нового года планируется вручить ключи от новых квартир жильцам аварийного дома на улице Видовой. По словам мэра, данный дом является сложным объектам, работы по переселению которого начались в 2015 году.

"Строительство [нового] дома уже завершено, сейчас он вводится в эксплуатацию. С жителями находимся в постоянном контакте. Стараемся подойти без формализма, и каждой семье помочь, выполнить все пожелания. Люди настрадались в аварийном доме и устали ждать. Я рад, что выполним наконец обещанное", - отметил глава города.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Краснодарском крае началось в 2009 году, за это время переселены более 12 тыс. человек из 651 дома. С 2019 года работа по расселению ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".