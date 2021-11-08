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Мишустин поручил поддержать отечественных производителей микросхем для электросчетчиков

Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился рассмотреть возможность использования отечественных микросхем в интеллектуальных приборах учета электроэнергии в квартирах и домах. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на поручения, данные главой кабмина по итогам рабочей поездки в Калининградскую область 21 октября.

"Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с председателем правительства рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их. Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго", - говорится в сообщении. Поручение должно быть исполнено в срок до 1 февраля.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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