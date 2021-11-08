В Северной Осетии отремонтируют почти 60 многоквартирных домов до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отремонтируют 57 многоквартирных домов до конца года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона Заур Кучиев.

"До конца года планируется отремонтировать 57 многоквартирных домов во Владикавказе и Моздоке. Ремонт проведен уже в 21 одном доме. Для сравнения, капремонт в 2020 году был проведен в 25 домах", - сказал Кучиев.

Работы проводит Фонд капитального ремонта. На сайте фонда каждый собственник жилья может найти информацию по своему дому: сроки капитального ремонта, виды работ, сумму собранных средств. С 1 января 2022 года тариф по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составит 5,68 рубля.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 100 тыс. лицевых счетов - это квартиры, находящиеся в многоквартирных домах, включенных в республиканскую программу проведения капитального ремонта.

В Фонде капитального ремонта отмечается увеличение поступления взносов. За 10 месяцев с начала текущего года поступило 187 млн рублей - 54%, что больше примерно на 20%,чем за аналогичный период прошлого года.