Для реновации в Москве с начала года ввели в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 1 млн кв. м жилой недвижимости ввели в эксплуатацию с начала года в Москве по программе реновации, это 69 новых домов, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"За 10 месяцев 2021 года в Москве введены в эксплуатацию 69 новостроек по реновации суммарно на 950,8 тыс. кв. м. Также начато строительство 41 дома мощностью 715,5 тыс. "квадратов". До конца года планируется завершить строительство еще более 20 домов на полмиллиона квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Всего с начала года началось переселение 21,5 тыс. участников программы из 141 старого дома. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, из 37 старых домов, расселенных с января по октябрь этого года, 25 зданий демонтировали по технологии умного сноса. "Отмечу, что только в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1 369 квартир. Мощность введенных в прошлом месяце новостроек составляет 78 тыс. кв. м", - уточнил Загрутдинов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается почти 1 млн жителей 5 176 домов, в которых находятся 350 тыс. квартир. Для строительства домов по программе реновации подобраны 533 стартовые площадки общей площадью 8,4 млн кв. м. Они находятся во всех административных округах города максимально близко к расселяемым пятиэтажкам.