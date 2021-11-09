Первые площадки КРТ в Екатеринбурге выбрали в кварталах времен Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга определила две первые площадки для возможной реализации проектов комплексного развития территории (КРТ), расположенных в кварталах, где строились дома для рабочих во время и после Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

"Площадки для реализации проектов КРТ общей площадью около 50 тыс. кв. м расположены в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и после Великой Отечественной войны. На участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов расположены 13 жилых домов 1941-1950 годов постройки, четыре из них признаны аварийными. На участке улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков находятся 10 двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х годах, два из них признаны аварийными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на протяжении последних лет властям неоднократно поступали обращения от жителей этих кварталов с просьбой рассмотреть вопрос о сносе или реконструкции домов.

"Определение участков - первый этап для возможной реализации проекта КРТ. Следующим шагом будет проведение общих собраний собственников жилья в расположенных на них многоквартирных домах. Если две трети жильцов поддержат проект КРТ, то муниципалитет проведет торги на право заключения инвестиционного договора. Дом будет исключен, если против его участия в проекте КРТ проголосуют больше трети жильцов", - добавили в администрации.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.