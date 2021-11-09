Госдума в первом чтении приняла законопроект о слиянии Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник в первом чтении приняла законопроект об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, два фонда будут реорганизованы и объединены в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий".

Новая организация должна объединить функции двух фондов и сохранить правопреемственность всех обязательств. Слияние двух фондов планируется с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что публично-правовая компания "Фонд развития территорий" получит ряд новых функций. В частности, речь идет о комплексном развитии территорий по решениям правительства РФ, о привлечении средств ФНБ и участии со стороны кредиторов в договорах синдицированного кредита для реализации проектов жилищного строительства и предоставления займов застройщикам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что слияние фондов с добавлением новых функций означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, а регионам на реализацию программ жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства. По словам спикера, "новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории".