Более 20% ЖК в Новороссийске строятся с нарушениями комплексной застройки

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Краснодарского края выявила нарушения при выдаче 55 разрешений на строительство жилых комплексов в Новороссийске, по 20 объектам нарушения не устранены, всего в городе строится 88 многоэтажек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона во вторник.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник совершил объезд многоэтажных комплексов в Новороссийске и обозначил системные проблемы в вопросах застройки в городе. По итогам состоялось заседание общественного градостроительного совета под председательством губернатора края.

"Специалисты изучили свыше 80 разрешений, из которых 55 выданы с нарушениями. Среди системных ошибок - точечное строительство, несоблюдение параметров жилой застройки, превышение плотности, недостаток парковочных мест, благоустройства. В течение года муниципалитет не устранил замечания краевой межведомственной комиссии более чем по 20 многоквартирным домам", - приводит пресс-служба лова главного архитектора региона Ильи Позднякова.

Кондратьев отметил, что всего в Новороссийске сейчас строятся 88 многоэтажек, выявлены многочисленные нарушения: дефицит парковочных мест, недостаточно озеленения, отсутствует необходимая социальная инфраструктура, вблизи нет школ и детских садов, выявлены и другие недоработки, касающиеся нарушения принципа комплексной застройки.

"Застройщики действуют в рамках выданных разрешений, поэтому, в первую очередь, вопрос к тем, кто их согласовывал. В новых микрорайонах будут жить тысячи людей, и мы не можем допускать строительство жилья без необходимой инфраструктуры. На новые дома также не хватает и коммунальных мощностей. Нужно наводить порядок в градостроительстве. Новороссийск должен развиваться комплексно", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Краснодарский края является одним из лидеров в России по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья, но из-за хаотичной точечной застройки, которая велась в течение нескольких лет, возникла нехватка социальных объектов, дорожной инфраструктуры, увеличилась нагрузка на коммунальные сети. В регионе реализуется градостроительная политика, направленная на комплексную застройку.