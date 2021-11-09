Власти Новороссийска могут ввести мораторий на строительство до готовности нового генплана

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Разработка нового генплана Новороссийска должна начаться в этом и завершиться в 2022 году, на этот период в городе может быть введен мораторий на строительство, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который во вторник провел заседание по теме градостроительной политики в Новороссийске.

Губернатор во вторник совершил объезд многоэтажных комплексов в Новороссийске и обозначил системные проблемы в вопросах застройки в городе. По итогам состоялось заседание общественного градостроительного совета. Сообщалось, что более 20% ЖК в Новороссийске строятся с нарушениями комплексной застройки.

"Год назад межведомственная комиссия выявила массу нарушений при выдаче разрешений на строительство в городе. Многие из них за это время так и не были устранены. Новороссийску нужен новый генплан. В этом году необходимо приступить к его разработке и утвердить до конца 2022 года", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В сообщении отмечается, что глава региона поручил рассмотреть возможность введения моратория на строительство в Новороссийске до утверждения нового генплана. По данным пресс-службы, изменения в прежнюю версию генплана муниципалитет принял с нарушением, имелись отрицательные заключения краевых и федеральных ведомств, изменили назначение территорий, утвердили жилую застройку там, где предусматривалось возведение социальных объектов, вид земельных участков в историческом центре, где высотность не должна превышать пяти этажей, изменили под строительство многоэтажных объектов.

Генплан Новороссийска был разработан в 2019 году ООО "НИИ Земля и город", утвержден решением городской думы в ноябре 2020 года. Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявлял, что департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края выявил замечания и недоработки в изменениях в генплан Новороссийска, утвержденных в 2020 году, в связи с чем власти Новороссийска намерены отменить изменения и переделать генплан.