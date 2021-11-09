В Северной Осетии на территории завода "Электроцинк" могут построить жилые дома

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Жилые дома или общественные зоны могут создать на территории законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года завода "Электроцинк". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Ранее на аппаратном совещании глава республики Сергей Меняйло поручил профильным структурам заняться подготовкой перехода предприятия в муниципальную собственность. Решение вопроса "Электроцинка" было первоначально оговорено во время рабочей встречи руководителя республики с президентом России Владимиром Путиным. Сергей Меняйло сообщил о планах использовать территорию закрытого завода "Электроцинк" для создания соответствующих общественных пространств или строительства жилья", - говорится в сообщении.

Передача имущественного комплекса завода будет проходить в три этапа: передача очистных сооружений в муниципальную собственность Владикавказа, передача в республиканскую собственность недвижимого имущества завода "Электроцинк", расположенного на производственной площадке предприятия, за исключением имущества, необходимого для отгрузки и вывоза клинкера (накопленные вредные выбросы). Клинкер, находящийся на территории завода, будет вывозиться ОАО "УГМК" (Уральская горно-металлургическая компания, собственник "Электроцинка") на предприятия концерна для дальнейшей переработки.

После высвобождения территории земельный участок будет передан республике.

После пожара в одном из цехов в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников были расторгнуты.