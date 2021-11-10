Интерес к аренде коммерческих помещений в России вырос на 14%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россияне в третьем квартале 2021 года на 14% чаще интересовались арендой коммерческих помещений, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в исследовании "Авито недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Интерес к аренде и покупке коммерческой недвижимости в России продолжает расти - по итогам III квартала показатели спроса превысили аналогичные значения прошлого года на 14% и на 5% соответственно. В сравнении с предыдущим кварталом интерес потенциальных арендаторов и покупателей к коммерческим объектам увеличился на 9% и 4% (III квартал 2021 года ко II кварталу 2021 года)", - отмечается в сообщении.

Руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито недвижимость" Тимур Зайцев связывает положительную динамику в сфере коммерческой недвижимости с процессом постепенного восстановления экономики после жестких ограничительных мер весны 2020 года. Самая заметная динамика роста интереса к аренде коммерческих помещений в третьем квартале наблюдалась в Екатеринбурге (на 44% за год), Симферополе (на 29%), Севастополе и Краснодаре (по 28%).

Наиболее востребованными форматами среди коммерческих объектов недвижимости остаются помещения свободного назначения (ПСН), торговые площади и офисы. На них приходится около трех четвертей запросов арендаторов и покупателей коммерческих объектов за третий квартал. "Данные типы коммерческих площадей сегодня переживают существенное изменение, подстраиваясь под требования новых бизнес-моделей. Так, одним из драйверов развития рынка офисной недвижимости стали сервисные офисы и коворкинги, а торговые помещения и ПСН перефокусировались на e-commerce и сферу онлайн-услуг - все чаще в них можно увидеть пункты выдачи интернет-заказов, постаматы и службы доставки", - отмечают в "Авито недвижимость".

При этом объем предложения коммерческих объектов, предлагаемых в аренду, вырос за год на 7%, на продажу - на 5%. Например, в Сочи в 1,7 раза увеличилось число объявлений о продаже таких помещений, а в Москве в 1,5 раза - о сдаче в аренду коммерческой недвижимости.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года в третьем квартале стоимость аренды складов в среднем по России выросла на 2%, до 357 рублей за кв. м, офисов - на 7%, до 1 тыс. рублей за кв. м, помещений свободного назначения - на 4%, до 658 рублей за кв. м, торговых площадей - на 9%, до 991 рубля за кв. м и помещений общепита - на 4%, до 833 рублей за кв. м.