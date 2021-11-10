Власти Тувы заявили, что ввод жилья в республике увеличится в 1,5 раза в 2024 году

ТАСС, 10 ноября. Власти Тувы рассчитывают за три года увеличить в 1,5 раза ввод жилья в регионе - до 154 тыс. кв. м в 2024 году. Об этом сообщил в среду на общественных обсуждениях бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. первый заместитель министра экономики республики Белек Анай-оол.

"В жилищном строительстве к 2024 году прогнозируется увеличение объема введенного жилья до 154 тыс. кв. м. В текущем году ожидается ввод порядка 107 тыс. кв. м", - сказал Анай-оол.

Он подчеркнул, что значительный вклад в развитие жилищного строительства окажут реализуемые проекты по комплексной застройке микрорайонов в Кызыле - таких, как Монгун, улица Полигонная, 3-й и 4-й кварталы в Спутнике.

В октябре Тува вошла в число регионов России, которым правительственная комиссия одобрила предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Республика получит 989,55 млн рублей в 2022-2023 гг. на устройство инженерных сетей в активно строящихся жилых районах в Кызыле. Тогда и. о. вице-премьера правительства республики Александр Брокерт сообщил ТАСС, что также ожидаются вложения на сумму порядка 33 млрд рублей в жилье со стороны частных инвесторов.