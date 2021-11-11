Кабмин ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", которые позволят ускорить расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства, уточняя, что речь идет о временных помещениях, построенных в период промышленного освоения районов указанных регионов.

"В частности, получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только граждане, которым было предоставлено временное помещение для проживания, но и члены их семей. Раньше в случае смерти человека, участвовавшего в освоении Сибири и Дальнего Востока, его родственники не имели права на получение жилья от государства. Теперь правила меняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программу войдет временное жилье, предоставленное до 30 марта 1999 года, ранее же этот срок был установлен до 25 декабря 1991 года.

Кроме того, полностью снимаются ограничения по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам они должны были сделать это до августа 2020 года.

Согласно предварительной оценке, благодаря нововведениям еще более 500 человек, проживающих в Якутии, Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях, смогут получить новое жилье. Списки таких граждан будут ежегодно направляться региональными властями в Минстрой РФ в срок до 1 февраля.

Сегодня в России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м. непригодного для проживания жилого фонда.