"Сбер" ждет продолжения стабилизации цен на недвижимость в начале следующего года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сбер" не ожидает дальнейшего роста цен на недвижимость, отмечает признаки их стабилизации, которая продолжится в первом полугодии следующего года, рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Есть ряд факторов, которые будут способствовать охлаждению спроса на недвижимость. Если брать 2020 год, то в крупных городах темп роста был почти 20%, в первом полугодии 2021 года - в диапазоне 10-20%. Но за последнее время произошел заметный рост ключевой ставки, и льготная ипотека начала частично замещаться ипотечными программами банков. Это несколько охладит спрос на рынке жилой недвижимости. "Сбер" не ожидает дальнейшего роста цен на недвижимость, мы скорее ожидаем стабилизацию, которая заметна уже сейчас и продолжится в первом полугодии следующего года", - сообщил он.

Попов при этом отметил, что строительная отрасль последние полтора года является основным драйвером роста российской экономики.

"Важно, что тогда своевременно были запущены программы господдержки, которые дали резкий толчок спроса на жилую недвижимость, что повысило инвестиционную привлекательность отрасли и позволило застройщиками продолжить переход на "новые рельсы". Не последнюю роль тут играет тот фактор, что сейчас преимущественно используется не финансирование за счет дольщиков, а банковское финансирование по строящимся в РФ проектам - уже около 75% проектов перешли на эскроу", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка.