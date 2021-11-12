МЭР будет рассчитывать индекс качества промышленного строительства в регионах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ намерено запустить с 2023 года индекс для расчета качества процедур в промышленном строительстве в российских регионах. Эти мероприятия будут реализованы в рамках стратегической инициативы "Реинжиниринг правил промышленного строительства", сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

"В 2022 году мы подготовим совместно с экспертами, рабочей группой и коллегами из отраслевых министерств методику расчета индекса качества процедур в промышленном строительстве в регионах России, и в 2023 году этот индекс уже будет запущен для расчета. Это позволит оценивать то, как новое регулирование на практике действительно приводит к положительному сдвигу. Таким образом, к 2024 году мы рассчитываем, что модель реализации промышленного строительства, клиентский путь промышленного инвестора, будет трансформирован", - сказал Херсонцев.

По словам замглавы МЭР, министерство полагает, что реализация этих мероприятий позволит обеспечить внедрение инноваций, создать гибкую промышленную инфраструктуру, увеличить производительность труда и создать новые рабочие места. Так, к 2024 году, благодаря увеличению объемов строительства, появятся 8 тыс. дополнительных рабочих мест в данной области, пояснил Херсонцев.

Кроме того, он сообщил, что оптимизация требований к техническим объектам может привести к снижению на 2-5% инвестиционных затрат промышленного строительства. "В некоторых случаях на шесть месяцев может быть сокращен срок прохождения экспертиз благодаря синхронизации процедур государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической экспертизы и историко-культурной экспертизы", - добавил он.

Говоря о ходе внедрения подготовленной в рамках стратегической инициативы дорожной карты, которая была утверждена правительством РФ в сентябре, Херсонцев сказал: "У нас сейчас 37 мероприятий в этой дорожной карте. Основная часть из них должна быть реализована в следующем 2022 году. При этом до конца 2022 года мы ожидаем результаты по 11 мероприятиям. Например, уже возможно принятие изменений в своды правил при наличии неоднократно согласованных специальных технических условий, уже упрощен порядок внесения изменений в своды правил при ошибках и описках. Это постановление готовилось нашими коллегами из Министерства строительства", - отметил он.

Стратегическая инициатива "Реинжиниринг правил промышленного строительства" имеет целью снижение временных и финансовых затрат бизнеса по созданию промышленных производств на территории РФ на 40% и на 20% соответственно к 2030 году. К этому сроку также планируется сократить сроки строительства групп промышленных объектов не менее чем на 40% по отношению к показателям 2020 года.