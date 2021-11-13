Кабмин увеличил число получателей жилищных сертификатов в 2021 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение увеличить количество получателей жилищных сертификатов в текущем году. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство по просьбе регионов приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов в 2021 году. Они позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают", - говорится в сообщении.

В целом на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено более 14 млрд рублей, общее число получателей сертификатов в этом году составит более 5,5 тыс., добавили в пресс-службе.

8 ноября Минстрой России сообщил, что по итогам трех кварталов 2021 года около 4 тыс. семей получили сертификаты на приобретение жилья.

Государственные жилищные сертификаты выдают по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" семьям, перед которыми у государства есть жилищные обязательства. В правительстве напомнили, что помощь положена тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. Например, это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, за пределы Байконура, а также молодые семьи.