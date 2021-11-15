Эксперты: доля квартир с наследством в Москве за год выросла на 10% из-за пандемии и цен

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Квартиры, недавно полученные по наследству, составляют примерно пятую часть вариантов на рынке вторичного жилья Москвы, за год их доля выросла на 5-10% из-за пандемии и роста цен. Об этом ТАСС сообщили опрошенные в понедельник риелторы.

"Доля выставленных на продажу квартир со свежим наследством в Москве увеличилась на 5-10%, если сравнивать с ноябрем 2020 года. Люди пытаются быстрее их продать и даже готовы платить налоги (не дожидаясь трех лет после вступления в наследство - прим. ТАСС)", - рассказал информагентству юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин.

По его словам, часто ускоренная продажа такой недвижимости связана с тяжелой финансовой ситуацией - гражданам нужны деньги, они потеряли работу, имеют обязательства перед банками, долги по коммуналке, им легче продать, чем сдать в аренду. "Люди решают проблемы, а оставшиеся деньги несут в банки, чтобы получать с них процент, и в общем-то на это живут", - добавил он.

На вторичном рынке столицы квартиры со свежим наследством составляют примерно пятую часть вариантов, тогда как до 2020 года на них приходилось максимум 10-12% от объема экспозиции, уточнила ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. "Причиной такой динамики выступает желание наследников зафиксировать прибыль. За год вторичная недвижимость в зависимости от сегмента и ликвидности подорожала примерно на 20-30%, при этом спрос на аренду пока не полностью восстановился", - пояснила она. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, который особенно тяжело переносят пожилые люди с хроническими заболеваниями, считает эксперт.

"Что касается числа открываемых наследственных дел - да, действительно, оно в последнее время возрастает. Очевидно, что это связано с общим ростом смертности в стране, вызванным пандемией. Поэтому в ближайшей перспективе количество объектов недвижимости на рынке жилья, полученных по наследству, будет пропорционально расти", - рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Учитывая, что рост смертности затронул все возрастные группы, также прогнозируется рост сделок по наследственным квартирам с участием органов опеки, так как все больше наследников-несовершеннолетних получают объект недвижимости от родителей в наследство, отметила в свою очередь директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. "В дальнейшем будет расти количество альтернативных сделок с участием наследственных квартир, поскольку на вторичном рынке большая часть сделок сейчас не за прямые деньги, а с применением альтернативы", - прогнозирует эксперт.

Риски покупателей

Риелторы предупреждают, что покупка квартиры, которая досталась в наследство менее трех лет назад, может нести риски. В частности, как рассказала Коркка, к проблемным вариантам можно отнести 25-30% всех представленных в экспозиции лотов с наследством. По ее словам, в основном это квартиры с долгами за ЖКХ или находящиеся в залоге у банка.

Самая большая опасность таких объектов и заключается в том, что в наследственном деле могут быть еще наследники, претендующие на наследство, предупреждают в нотариальной палате. При этом на момент сделки о них могут не знать, а уже после перехода права собственности они вполне могут объявиться и заявить о своих правах на недвижимость.

"Бывают, к примеру, ситуации, когда продается квартира, которая по документам принадлежит супругу умершего (супруг является титульным собственником), но без оформления наследственных прав. При этом по семейному кодексу умерший супруг имел также право совместной собственности на такую квартиру. Поэтому на такую квартиру согласно действующему законодательству должны были также оформляться наследственные права. Не специалисту установить данные обстоятельства будет достаточно сложно. А последствия могут быть очень печальными - признание такой сделки недействительной и возврат квартиры наследникам", - привели пример в ФНП. Там подчеркнули, что если за удостоверением сделок обращаться к нотариусу, проблем можно избежать.