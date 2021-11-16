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Почти 250 сирот Сахалинской области до конца года получат новые квартиры

На эти цели предусмотрено более 416 млн рублей

ТАСС, 16 ноября. Почти 250 человек - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - на Сахалине будут обеспечены жильем до конца года, сообщается на сайте областного правительства.

"На сегодня из запланированных в этом году 246 квартир сиротам предоставлено 151 жилое помещение, 61 квартира - на стадии оформления, что в общей сложности составляет 86%. Особое внимание на своевременное выполнение задачи рекомендовали обратить мэрам Александровск-Сахалинского, Ногликского, Анивского районов и Южно-Сахалинска. До конца года все квартиры должны быть переданы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на предоставление жилья сиротам в этом году на Сахалине предусмотрено более 416 млн рублей, большая часть - из областного бюджета. Поскольку потребность в течение года возросла, министерство образования региона вышло с инициативой увеличить финансирование программы на 197 млн рублей.

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РоссияСахалинская область
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