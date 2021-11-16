В Подмосковье упростили процедуру подачи документов для завершения строительства

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главгосстройнадзор Московской области упростил процедуру подачи документов для завершения строительства объектов, девелоперы смогут по одному заявлению подать извещение об окончании строительства и после прохождения итоговой проверки автоматически получить заключение о соответствии (ЗОС). Об этом во вторник сообщили пресс-службе ведомства.

"В начале ноября Главгосстройнадзор упростил процедуру подачи документов для завершения строительства. Теперь застройщики могут в один клик получить целый комплекс услуг. Ведомство отказалось от многоступенчатой процедуры завершения строительства. Новая модель позволит девелоперу по одному заявлению подать извещение об окончании строительства и после прохождения итоговой проверки автоматически получить ЗОС", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что первое заключение в проактивном режиме получил застройщик ООО "Главстрой-СПб СЗ", который возводил многоквартирные дома в микрорайоне Саввино в Балашихе.

"Оказание комплексных услуг - это шаг в будущее. Заключение о соответствии объекта проектной документации стало возможным получить без подачи заявления. Наша цель - сделать этот процесс удобным и понятным. Отмечу, что все необходимые документы застройщик получит в личном кабинете в течение трех рабочих дней. Планируется, что в дальнейшем застройщик с помощью всего одного заявления сможет получить разрешение на ввод, встать на кадастровый учет, присвоить адрес", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

В пресс-службе рассказали, что в планах Главгосстройнадзора внедрить комплексный подход и при начале строительства. Так, в перспективе застройщику нужно будет подать только одно заявление на получение разрешения на строительство, а заявка на разрешение на перемещение стройотходов и извещение о начале строительства будут сформированы автоматически.