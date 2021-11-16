МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вторая очередь ТЦ "Смоленский пассаж" открылась в Москве в районе Смоленской площади, объем инвестиций в проект составил порядка $175 млн. Об этом сообщил генеральный директор девелоперской компании "Корпорация А.Н.Д." Саит-Салам Гуцериев в ходе открытия торгового объекта.

Более половины площади торгового центра занял новый флагманский универмаг сети "Стокманн". Также там расположены ресторанная зона, магазин "М-Видео". Ожидается открытие кинотеатра "Пять звезд", ориентированного на авторское и фестивальное кино.

Здание "Смоленского пассажа 2" представляет собой каскад из застекленных террас со смотровыми площадками, ярусами он спускается к Садовому кольцу. Общая площадь - 58,5 тыс. кв. м, в здании 11 наземных и 4 подземных этажа. Архитектурная концепция торгово-делового центра создана британским архитектурным бюро Chapman Taylor. Новых проектов такого уровня "Корпорация А.Н.Д." пока не планирует.

Гуцериев отметил, что в целом компания, несмотря на локдаун в ноябре, чувствует динамику восстановления активности посетителей торговых центров в Москве. По его словам, трафик в торговых центрах восстановился до 85% по отношению к допандемийному 2019 году, в следующем году девелопер ожидает полного восстановления, а в 2023 году - рост трафика на 15-20%. "Ситуация налаживается. В том, что вводят QR-коды с 1 февраля, я ничего страшного не вижу, есть время подготовиться и бизнесу", - полагает Гуцериев.