Полезная площадь библиотеки ИНИОН увеличилась на треть после восстановительных работ

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Елена Рузлева/. Полезная площадь библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН увеличилась на 30% за счет строительства двух дополнительных подземных этажей во время восстановительных работ после пожара. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель директора департамента по строительству объектов науки и образования ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Виктория Галанкина.

"Площадь здания после восстановления составляет 38,5 тыс. кв. м, а строительный объем - 191 тыс. кв. м. Построено два подземных этажа, что позволило увеличить полезную площадь объекта на 30%. Эти этажи будут использоваться для хранения книг", - рассказала Галанкина.

Через все здание библиотеки пройдет монорельсовая система доставки книг. Это позволит ускорить выдачу изданий по первому требованию посетителей абонемента и читальных залов.

Восстановление с нуля

Институт научной информации по общественным наукам был образован в 1969 году. Это четвертая по объему фондов библиотека в России и 23-я - в мире. До пожара в ней хранилось 14,7 млн книг и документов, многие из них - редкие. Такие, как тома XVI - начала XX веков, собрания документов Лиги наций, ООН, ЮНЕСКО, парламентские отчеты США с 1789 года и другие.

Здание библиотеки ИНИОН на Нахимовском проспекте строилось в 1964-1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова в стиле модернизма. И оно сразу стало узнаваемым. Дневной свет сквозь крышу в читальные залы пропускали круглые "зенитные" фонари, при входе посетители видели оригинальный фонтан и огромные вытянутые окна.

"С архитектурной точки зрения это, конечно, памятник, образец советского модернизма. Если присмотреться, он чем-то похож на Дворец съездов: камень, стекло, прямые линии. Эти удивительные фонари сверху, пропускающие естественное освещение, это придавало смысл: как будто с одной стороны - храм науки, а с другой - было ощущение, будто оказываешься внутри космического корабля. Это здание можно записать в десятку лучших зданий Москвы 1970-х годов, которые заслуживают внимания. Это иллюстрация эпохи, это иллюстрация достижений. Это здание можно представлять и за рубежом: на нем можно изучать советское наследие", - говорит писатель-москвовед Александр Васькин.

В январе 2015 года здание библиотеки ИНИОН сгорело. В апреле того же года экспертиза установила, что пожар произошел в техническом помещении из-за возгорания горючих материалов от аварийной работы электросети после того, как вода с протекающей крыши попала на люминесцентный светильник. Институт лишился 18% книг, серьезно пострадало здание. Пожар был настолько сильным, что железобетонные плиты и металлические конструкции полностью утратили несущую способность. Такое заключение, изложенное в четырех томах с подробным описанием, подготовили специалисты Московского государственного строительного университета. Именно они проводили обследование здания после пожара.

Сразу после пожара по Москве поползли слухи: библиотеку восстанавливать не будут, а на ее месте наверняка построят торговый центр или новый жилой комплекс. Однако вместо этого было решено восстановить знаковый объект в первозданном виде.

Фактически это было строительством с нуля, настолько серьезными были повреждения. При этом перед проектировщиками и строителями была задача сохранить первоначальный облик библиотеки. Поэтому здание восстанавливали по оригинальному проекту Якова Белопольского 1970 года.

Традиции и современные технологии

Восстановленное здание библиотеки внешне практически не отличается от оригинального. Разве что за исключением фонтана: вместо обветшавших чаш теперь летний амфитеатр. Внутри воссоздана лестница, крышу по-прежнему украшают круглые фонари, пропускающие внутрь дневной свет. Отделка помещений напоминает советское прошлое здание, с деревянными панелями на стенах и паркетом-елочкой. Восстановление библиотеки заняло около двух лет. Объем финансирования составил почти 7 млрд рублей. Несмотря на сохранение исторического облика, здание проектировалось с учетом современных строительных норм и требований безопасности.

"При проектировании и строительстве объекта полностью соблюдены пожарные нормы, а также требования к антитеррористической защищенности объекта, в здании предусмотрены пути эвакуации из здания. При сдаче объекта это все тщательно проверяется", - рассказывает Галанкина.

Новое здание библиотеки разделено на несколько помещений: большой читальный зал, конференц-зал и переговорные, книгохранилище с современной системой вентиляции и пылеудаления, а также специальные комнаты, где можно будет восстанавливать и реставрировать книги.

"В здании предусмотрены помещения, где можно будет реставрировать и восстанавливать книги. В ближайшее время ждем специализированное оборудование - вакуумную сушильную камеру, которая будет изготовлена по спецзаказу и установлена в здании нового института. После ввода объекта в эксплуатацию у сотрудников библиотеки будет техническая возможность оцифровывать книги и документы. Здесь достаточное количество сканеров и принтеров, все это позволит перевести книги в электронный вид", - добавляет Галанкина.

Значение для российской науки

Сотрудники ИНИОН ждут открытия нового здания библиотеки. Директор ИНИОН Российской академии наук, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов считает, что это событие восстановит ситуацию, какой она была до пожара, и даст импульс для развития научной деятельности.

"Научные подразделения ИНИОН РАН наконец получат адекватные площади, которые будут оборудованы современными персональными компьютерами. Ведь до сих пор многие научные сотрудники работают на принесенной из дома либо пожертвованной институту после пожара старой технике. У библиотеки заметно расширится объем книгохранилищ, а нам есть что хранить для читателей. Даже после пожара у ИНИОН РАН объем фондов превышает 7 млн единиц, из которых сейчас лишь половина доступна ученым и аспирантам через сеть наших филиальных библиотек при академических институтах. Часть книг и журналов поедет в новостройку и из филиалов, где их уже просто некуда класть", - сказал Кузнецов.

Он также уточнил, что ученые планируют заниматься восстановлением поврежденных при пожаре книг на новом оборудовании и оцифровывать редкие издания из фондов библиотеки.

"Особые надежды мы возлагаем на уникальную камеру для сублимационной сушки книг (пока в России есть только один такой агрегат) - ее нам должны установить к открытию новостройки, что позволит в течение нескольких лет вернуть читателям более 1 млн книг и журналов, залитых водой и после этого замороженных. Нужно упомянуть и о 20 сканерах, пригодных для оцифровки старинных книг и газет XX века (а у нас уникальная коллекция не только российских, но и восточных газет, в том числе скорее всего безвозвратно погибших в соответствующих странах)", - сказал директор ИНИОН РАН.

Сейчас здание практически готово к вводу в эксплуатацию, остается только укомплектовать его оборудованием. По плану, в середине декабря объект будет проходить процедуру получения заключения о соответствии, а перед новым годом будет введен в эксплуатацию.