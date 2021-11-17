Число сделок на рынке новостроек Москвы за 10 месяцев превысило результаты всего 2020 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 115 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в январе-октябре 2021 года, что на 37% больше, чем годом ранее. Показатель за 10 месяцев текущего года превысил результаты всего 2020 года, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Мы продолжаем наблюдать общую положительную динамику на первичном рынке недвижимости. Более того Росреестр фиксирует рекордные показатели: за десять месяцев мы зарегистрировали на 3,8 тыс. договоров долевого участия больше, чем за весь 2020 год (111 176)", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Уточняется, что за 10 месяцев 2021 года на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы заключено почти 115 тыс. сделок, что в 1,4 раза (+37%) больше, в сравнении с январем-октябрем 2020 года (тогда 83,8 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос в 1,3 раза (+30%).

В октябре 2021 года на первичном рынке в Москве зарегистрировано 14,5 тыс. сделок, рост по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составил почти 10% (тогда 13,2 тыс.), добавляется в материалах.