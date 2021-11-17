Цена за квадратный метр жилья в Новой Москве за год выросла более чем на 30%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра жилья в Новой Москве в третьем квартале 2021 года выросла до 200,4 тыс. рублей, что на 31% превышает его цену в третьем квартале прошлого года. Об этом сообщил в среду руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин на форуме "Город. Человек. Будущее"

"За последние четыре года цена квадратного метра возросла почти в два раза, при этом за последний год на 31%. Это средняя цена на <...> территории Новой Москвы", - сказал он. В презентации к его выступлению значится, что в третьем квартале 2020 года стоимость составляла 153,2 тыс. рублей, в третьем квартале 2021 года - 200,4 тыс.

По данным Жидкина, 73% лотов Новой Москвы приходятся на одно- и двухкомнатные квартиры, а бизнес и комфорт класс являются основными видами квартир, предлагаемых на этих территориях столицы. Руководитель департамента также обозначил ряд факторов, которые влияют на стоимость квадратного метра жилья.

"Первое - это инфраструктура, которую мы создаем в Новой Москве опережающими темпами, второе - высокая конкуренция застройщиков, и продукт с каждым годом улучшается. Те, кто в этом проекте сегодня участвуют, они это видят, и все, что строилось 3-5 лет назад, сегодня уже не сравнить с продуктом, который выходит на рынок в этом году, в прошлом году. Ну, и 50% жилья сегодня продается с полной стопроцентной отделкой", - отметил он.

В целом, по словам Жидкина, на территории Новой Москвы в строительство уже проинвестировано 2,5 трлн рублей. Из них 600 млрд рублей - это средства города и 1,9 трлн - инвесторов. "Составляющая городская начинает снижаться по отношению к деньгам инвесторов, застройщиков, девелоперов, учитывая, что был большой объем проинвестирован городом в последние 7-8 лет", - добавил он.