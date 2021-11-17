ЦИАН отметил охлаждение на рынке новостроек Московского региона

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек Московского региона в октябре 2021 года снизилась на 0,9% - до 233,3 тыс. рублей, что является признаком стагнации. Об этом сообщается в среду в исследовании ЦИАН.

"В столичном регионе фиксируются признаки охлаждения рынка (с учетом Москвы и Подмосковья - прим. ТАСС). Впервые с мая 2019 года средняя цена кв. м снизилась (на 0,9%), составив 233,3 тыс. рублей. В старых границах Москвы отрицательная динамика уже отмечалась (в августе 2021 года). Можно сказать, что первичный рынок вошел в состояние стагнации", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что за год цены в целом по региону увеличились на 29%, в Москве в старых границах - на 34%, в Новой Москве - на 25%, в Московской области - на 30%.

Согласно исследованию, в октябре 2021 года спрос на новостройки в Московском регионе в сравнении с сентябрем снизился на 3,3%. При этом, если рассматривать субъекты отдельно, в Москве зафиксирован рост на 0,6%, в Московской области - падение на 8,9%.

В октябре цены, спрос и, как следствие, выручка застройщиков находятся в состоянии стагнации, прокомментировал результаты исследования руководитель ЦИАН.Аналитика Алексей Попов. "Локдаун и ноябрьские нерабочие дни могут не позволить рынку закончить год на мажорной ноте. Застройщики сейчас намного лучше готовы к дистанционным продажам, но нужно учитывать то, что с весны 2020 года цены выросли на треть, льготная ипотека частично свернута, а инвесторы уходят в депозиты и на фондовый рынок", - приводятся его слова в исследовании.