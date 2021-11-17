Более 250 детей-сирот получат новые квартиры в Хабаровском крае до конца года

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 250 детей-сирот получат новые ключи от квартир до конца 2021 года. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время поездки в один из жилых комплексов, где сироты получат жилье.

"До конца года планируем решить этот вопрос для 255 из них. Так, новоселье справили уже 104 человека, а остальные сделают это уже в декабре. Часть нуждающихся получит социальные выплаты", - пояснил Дегтярев.

Он уточнил, что сейчас в Хабаровском крае проживает 5 338 детей-сирот, из которых 4 200 хотят воспользоваться возможностью предоставления жилья. С 2005 года собственные квартиры уже получили 2 543 человека. Помимо этого, детям-сиротам предоставляется социальная выплата на покупку жилья. Размер социальной выплаты рассчитывается по формуле 36 кв. м умноженных на среднерыночную стоимость 1 кв. м жилья в Хабаровском крае.