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Более 250 детей-сирот получат новые квартиры в Хабаровском крае до конца года

По словам главы региона Михаила Дегтярева, новоселье уже отметили 104 человека, остальные смогут сделать это в декабре

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Более 250 детей-сирот получат новые ключи от квартир до конца 2021 года. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время поездки в один из жилых комплексов, где сироты получат жилье.

"До конца года планируем решить этот вопрос для 255 из них. Так, новоселье справили уже 104 человека, а остальные сделают это уже в декабре. Часть нуждающихся получит социальные выплаты", - пояснил Дегтярев.

Он уточнил, что сейчас в Хабаровском крае проживает 5 338 детей-сирот, из которых 4 200 хотят воспользоваться возможностью предоставления жилья. С 2005 года собственные квартиры уже получили 2 543 человека. Помимо этого, детям-сиротам предоставляется социальная выплата на покупку жилья. Размер социальной выплаты рассчитывается по формуле 36 кв. м умноженных на среднерыночную стоимость 1 кв. м жилья в Хабаровском крае.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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