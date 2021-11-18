Хуснуллин: заявки на 600 млрд рублей поданы на средства ФНБ для развития ЖКХ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Регионы России подали заявки на финансирование проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в общей сложности на 600 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Основное количество заявок на инфраструктурные кредиты получено на развитие жилищно-коммунального хозяйства. У нас также есть решение о выделении 150 млрд рублей из ФНБ тоже на ЖКХ. Получено уже заявок на 600 млрд. То есть мы видим, что тема востребована", - сказал Хуснуллин.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.