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ФАС отметила стабилизацию и умеренное снижение цен на рынке жилья

Глава ведомства Максим Шаскольский назвал среди причин удорожания жилья рост стоимости строительных материалов и проблемы с объемом рабочей силы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию ситуации на рынке жилья в РФ и начавшееся снижение цен на жилую недвижимость, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Насколько я понимаю, сейчас стабилизация наступила и некоторое снижение [цен] происходит на этом рынке [жилья]", - сказал Шаскольский, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, одними из причин, приведших к удорожанию жилья, стали рост стоимости строительных материалов и проблемы с объемом рабочей силы, вызванные антикоронавирусными ограничительными мерами. Кроме того, на ситуацию на рынке повлиял период действия льготной ипотеки, заявил глава ФАС. "В тот момент, когда люди понимали, что у них есть год, например, [для приобретения жилья], все стали покупать. Можно этот вопрос на долгосрочный период протянуть. Тогда не было бы такого ажиотажного спроса. То есть ограниченный период льготной ипотеки привел к ажиотажному спросу", - пояснил Шаскольский.

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