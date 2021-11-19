Тува может получить на переселение из аварийного жилья почти 1 млрд рублей

ТАСС, 19 ноября. Тува может получить из федерального бюджета на реализацию программы переселения людей из аварийного жилья 992 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики по итогам визита в регион полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

"Для ускорения мероприятий по переселению в 2019-2021 годах региону из федерального бюджета дополнительно выделялись средства в размере 650 млн рублей. В настоящее время рассматривается возможность очередной финансовой поддержки в объеме 992 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

В правительстве Тувы уточнили ТАСС, что эти средства необходимы на реализацию второго этапа переселения, на 2022 год - 146 млн рублей, на 2023-2024 годы - 846 млн рублей.

До 2024 года в регионе должно быть переселено около 2 тыс. человек более чем из 29 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановые показатели национального проекта в 2020 году выполнены. В текущем году введены в эксплуатацию семь домов в городе Кызыле. Сейчас заключаются договоры с гражданами для переселения. Строительные работы также завершены и проводится постановка на кадастровый учет еще четырех многоквартирных жилых домов. До конца года планируется завершить строительство шести домов в селе Хову-Аксы.