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В Большом Харитоньевском переулке в Москве отремонтируют дом 1900 года постройки

В рамках проекта запланирована частичная замена систем водоотведения, электро- и водоснабжения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дом 1900 года постройки в Большом Харитоньевском переулке планируют отремонтировать в Москве. На объекте частично заменят инженерные коммуникации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта четырехэтажного дома, построенного в 1900 году по индивидуальному плану. Здание является исторически ценным градоформирующим объектом", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Отмечается, что специалисты утеплят чердачные перекрытия и заменят ходовые настилы, проведут теплоизоляцию вентиляционных шахт и отремонтируют ограждения кровли. В подвале обновят стены и потолок, восстановят полы. Также на чердаке и в подвале установят двери.

Внутри здания отремонтируют лестницы, сделают поручни и подоконники, заменят почтовые ящики и номерные таблички этажей, покрасят стены и потолки на лестничных клетках, обновят покрытия полов.

"Кроме того, запланирована частичная замена систем водоотведения, электро- и водоснабжения, затем в этих местах сделают восстановительный ремонт", - добавляется в материале.

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