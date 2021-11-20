В России с начала года появилось около 12 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 300 домов в России с начала 2021 года были признаны долгостроями, в связи с чем появилось около 12 тыс. новых обманутых дольщиков, сообщила ТАСС пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Фонд осуществляет мониторинг строящихся с привлечение денежных средств граждан объектов. С начала года появилось порядка 12 тыс. новых пострадавших граждан по 325 проблемным объектам, которые были включены в ЕРПО (единый реестр проблемных объектов)", - сказали в пресс-службе.

Причем около 7 тыс. пострадавших граждан появилось за первый квартал 2021 года, отмечал ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда дольщиков Константин Тимофеев. С одной стороны, на это повлиял длительный мораторий на включение домов в реестр проблемных объектов, который ввели в апреле 2020 года для поддержки девелоперов во время пандемии коронавируса, с другой - мораторий на проверки застройщиков.

При этом с начала года из единого реестра было исключено 462 проблемных дома благодаря тому, что удалось восстановить права 36,6 тыс. человек. "Таким образом, несмотря на прирост проблемных объектов и пострадавших граждан, динамика по ЕРПО все-таки положительная", - подчеркнули в фонде.

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,7 тыс. долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.