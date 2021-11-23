Программу поддержки инвесторов для жилищного строительства в ДФО запустят в 2022 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Программа по поддержке инвесторов в сфере жилищного строительства, предусматривающая введение в оборот новых земельных участков и включение их в территории опережающего развития (ТОР), будет запущена в ряде пилотных регионов Дальнего Востока в 2022 году. Об этом сообщил во вторник директор департамента реализации проекта "Дальневосточная ипотека" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Илья Петрасов.

"Новый механизм <…> - это инструмент применения объемов потенциальной поддержки для инвесторов для жилищного строительства. <…> Мы ожидаем в следующем году, что программа будет запущена в ряде пилотных регионов. Сейчас подобраны уже восемь участков, проработаны основные критерии, ведется работа и с застройщиками, и с ДОМ.РФ, и с субъектами по формированию итоговых параметров программ и собственно параметров застройки с необходимой инфраструктурой", - сказал он в ходе онлайн-конференции ДОМ.РФ "Развитие жилищного строительства".

Как отметил директор департамента, программа предусматривает введение в оборот новых земельных участков с включением их в ТОР, а также проведение отбора среди инвесторов и застройщиков для формирования наиболее привлекательной стоимости при сохранении достаточного объема жилищного строительства с применением современных стандартов, в том числе разработанных при поддержке ДОМ.РФ. Такой механизм позволит приобрести качественное жилье большему количеству жителей Дальнего Востока, добавил Петрасов.

Он также отметил, что жилищные участки будут предоставляться субъектам, которые взамен смогут получить фиксированный объем жилья для социальных программ, таких как расселение из аварийного жилья. "Механизм здесь предполагает в ближайшее время изменение законодательства в 473-й закон ("О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" - прим. ТАСС), где будут все правила и критерии конкурсного отбора погружены, закон уже внесен на согласование в федеральные органы исполнительной власти", - сказал он.

Основное преимущество для застройщиков, по словам Петрасова, заключается в снятии обязательств по созданию объектов инфраструктуры, создании привлекательных условий для инвесторов по развитию жилищного строительства на Дальнем Востоке благодаря финансированию создания инженерной инфраструктуры Минвостокразвития РФ и Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ).

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что объем жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) к 2024 году должен вырасти в 1,6 раза. При этом в последнее время его стоимость в регионе подросла, а на рынке отмечается нехватка доступных предложений.