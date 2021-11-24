В России может появиться оператор строительства соцжилья

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует рассмотреть возможность создания оператора строительства социального жилья в России. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека.

"Оператора строительства социального жилья <…> мы планируем создавать. В целом ряде регионов они уже созданы", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер привел в пример Москву, Татарстан, Сахалинскую, Московскую, Нижегородскую области. "Конечно, государству, регионам, муниципалитетам этим нужно заниматься, это (строительство социального жилья - прим. ТАСС) один из ключевых моментов решения проблемы очередников", - сказал Хуснуллин.