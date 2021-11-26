Минстрой РФ: стратегия стройотрасли и ЖКХ находится в высокой степени готовности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года находится в высокой степени готовности и сейчас дорабатывается с учетом замечаний по итогам обсуждений документа. Об этом в пятницу на VII Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

"Стратегия на сегодняшний день находится в высокой степени готовности, мы ее обсудили с федеральными органами исполнительной власти, с профессиональным сообществом, общественными организациями. Очень много изменений мы внесли по результатам совещаний, очень много инициатив приняли и погрузили в стратегию. В настоящее время, неделю-две, мы будем ее дорабатывать по итогам совещания с субъектами Российской Федерации. Далее планируется ее утверждение и реализация до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - сказал Музыченко.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам обсуждений с профессиональным сообществом стратегия стройотрасли получила более 100 замечаний.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.