Кабмин рассматривает возможность прямых поставок лифтов от производителей при капремонте

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России рассматривает возможность прямых поставок лифтов от производителей для удешевления и ускорения их замены в рамках программ капремонта. Об этом сообщила в пятницу статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова.

"Мы совместно с Минпромторгом подготовили предложения, которые сейчас находятся на рассмотрении правительства, по пилотному проекту прямой поставки лифтов от производителей", - сказала она в ходе круглого стола "Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения" в формате видеоконференции в Совете Федерации.

По словам Ивановой, речь идет о пилотном проекте в рамках программ капремонта, который планируется реализовать в отдельных субъектах РФ, чтобы посмотреть, как это повлияет на скорость и удешевление процесса замены лифтов. "Такое решение сейчас правительство прорабатывает, мы надеемся, что оно в ближайшее время будет принято, чтобы нам апробировать этот механизм и впоследствии, возможно, выйти на его тиражирование", - сказала она, добавив, что инициатива позволит существенно сократить расходы, связанные с поставкой лифтового оборудования.

Около 20 тыс. лифтов планируется заменить на территории Российской Федерации в 2021 году в рамках региональных программ капитального ремонта.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капремонт на специальный счет дома или региональному оператору капремонта по принципу "общего котла".