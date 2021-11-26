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Последний долгострой ЖК "Опалиха О3" в Подмосковье планируют ввести в начале 2022 года

По словам генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева, в 2022 году планируют также завершить проекты "Лайтово" и "Лесобережный"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Последний из семи долгостроев жилого комплекса (ЖК) "Опалиха О3" обанкротившегося застройщика Urban Group ("Урбан групп") в Красногорском районе Подмосковья планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев на церемонии выдачи ключей дольщикам 17-го корпуса ЖК.

"У нас по Urban Group (по ЖК "Опалиха О3" - прим. ТАСС) остался один дом, в будущем году мы его введем, постараемся в первом квартале. Сегодня больше 350 человек получат ключи. Самые затянувшиеся проекты у нас останутся "Лайтово" и "Лесобережный". Тоже в будущем году предполагаем закончить, сейчас все усилия для этого прилагаем", - сказал Тимофеев.

Завершением строительства ЖК занимается Фонд дольщиков. Разрешение на ввод 17-го корпуса жилого комплекса получено 23 ноября. Дом состоит из десяти секций переменной этажности общей площадью 25 тыс. кв. В нем приобрели квартиры более 350 дольщиков.

Всего жилой комплекс "Опалиха О3" состоит из семи домов, пять из которых уже введены в эксплуатацию.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья, о его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года, ситуация вылилась в банкротство. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства достраивает 63 многоквартирных дома в шести жилых комплексах Urban Group - это ЖК "Митино О2", "Опалиха О3", "Видный Город", "Лайково", "Лесобережный", "Солнечная система". Из 63 домов 21 дом уже достроен, по двум домам в ЖК "Солнечная система" принято решение о выплате компенсации по рыночной стоимости квадратного метра. Права более 8,5 тыс. граждан уже восстановлены, еще предстоит защитить более 6,9 тыс. человек.

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