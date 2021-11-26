Минстрой заявил, что проблема дефицита рабочих на стройплощадках долгостроев почти решена

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Проблема дефицита рабочей силы на строительных площадках проблемных объектов практически решена. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"У Фонда дольщиков мы в ручном режиме решаем [проблему трудовых ресурсов], на [объектах] Urban Group проблематику практически решили. Глобальной проблемы на площадках, где достраивают проблемные объекты, нет", - сказал Стасишин.

Ранее генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев отмечал, что строительные площадки проблемных жилых комплексов обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье испытывают нехватку рабочей силы. Фонд дольщиков обратился в правительство РФ с просьбой об упрощенном ввозе мигрантов для решения этой проблемы.

В конце 2020 года был организован точечный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Однако Стасишин сообщал, что алгоритм сложен в исполнении для компаний, и правительство планирует его доработать. По оценкам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, достигает 1,5-2 млн человек.