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Минстрой заявил, что проблема дефицита рабочих на стройплощадках долгостроев почти решена

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев ранее отмечал, что строительные площадки проблемных жилых комплексов обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье испытывают нехватку рабочей силы

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Проблема дефицита рабочей силы на строительных площадках проблемных объектов практически решена. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"У Фонда дольщиков мы в ручном режиме решаем [проблему трудовых ресурсов], на [объектах] Urban Group проблематику практически решили. Глобальной проблемы на площадках, где достраивают проблемные объекты, нет", - сказал Стасишин.

Ранее генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев отмечал, что строительные площадки проблемных жилых комплексов обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье испытывают нехватку рабочей силы. Фонд дольщиков обратился в правительство РФ с просьбой об упрощенном ввозе мигрантов для решения этой проблемы.

В конце 2020 года был организован точечный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Однако Стасишин сообщал, что алгоритм сложен в исполнении для компаний, и правительство планирует его доработать. По оценкам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, достигает 1,5-2 млн человек.

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